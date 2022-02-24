شاهد.. عرض عسكري مثير على الحدود الهندية الباكستانية لاستعراض القوة
وثق مقطع فيديو متداول على تويتر، قيام مجموعة من الجنود الهنود والباكستانيين، بعروض وحركات استعراضية على الحدود بين الجانبين.
وأظهر مقطع الفيديو، عدد من الجنود يقومون باستعراض عضلاتهم من خلال تحريك اليدين والقدمين بطريقة تبرز قوتهم.
وأوضح الفيديو أن هذا العرض العسكري يتم قبل غروب الشمس على الحدود الهندية - الباكستانية، حيث تتحول إلى ساحة لفرد العضلات بين الجانبين.
كل يوم وقبل غروب الشمس تتحوّل الحدود (الهندية-الباكستانية) إلى ساحة لفرد العضلات بين الجانبين. 🇮🇳 🇵🇰 (فيديو) pic.twitter.com/94RGnKHGdA— حول العالم (@OuWrd) February 23, 2022
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news