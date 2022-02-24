شاهد.. عرض عسكري مثير على الحدود الهندية الباكستانية لاستعراض القوة

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  • الإمارات اليوم - متابعة الموقع
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وثق مقطع فيديو متداول على تويتر، قيام مجموعة من الجنود الهنود والباكستانيين، بعروض وحركات استعراضية على الحدود بين الجانبين.

وأظهر مقطع الفيديو، عدد من الجنود يقومون ‏باستعراض عضلاتهم من خلال تحريك اليدين والقدمين بطريقة تبرز قوتهم.

وأوضح الفيديو أن هذا العرض العسكري يتم قبل غروب الشمس على الحدود الهندية - الباكستانية، حيث تتحول إلى ساحة لفرد العضلات بين الجانبين.
 

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