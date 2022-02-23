السيسي يقود دراجته فجراً ويشارك طلبة "الحربية" الأنشطة الصباحية.. شاهد بالصور

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية صوراً للرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قيامه بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية.

وأظهرت الصور السيسي أثناء قيادته دراجة هوائية، وظهر في بعض اللقطات مركبات أجرة وحافلات عامة تسير إلى جواره.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية بأن السيسي تابع برامج تدريب طلبة الكلية الحربية مهارياً وبدنياً مشاركاً الطلبة في الأنشطة الصباحية، كما دار حوار مفتوح بينه وبين الطلبة، تناول جهود الدولة على المستوى الداخلي والخارجي من أجل تعزيز التنمية الحالية في مصر وكذلك تحقيق الاستقرار في المنطقة في ظل التحديات الاقليمية المختلفة فضلًا عن جهود تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكافة دول العالم بما في ذلك على الصعيد العسكري.

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