الكشف عن موعد تشغيل منصة ترامب للتواصل الاجتماعي

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

تنطلق الشبكة الاجتماعية الجديدة لدونالد ترامب "تروث سوشل" تدريجيا هذا الأسبوع، وستكون جاهزة للتشغيل بشكل كامل بحلول مارس المقبل، بعد أكثر من عام على منع الرئيس الأميركي السابق من استخدام منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة.

وقال ديفين نونيز رئيس "مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا" الشركة الأم للشبكة الجديدة، لتلفزيون "فوكس نيوز": "سنبدأ بطرح التطبيق للأفراد على متجر آبل هذا الأسبوع".

وأضاف البرلماني السابق الذي ترك الكونغرس في وقت سابق من هذا العام لترؤس مجموعة ترامب: "أعتقد أنه بحلول نهاية مارس، سنكون جاهزين للعمل بشكل كامل، على الأقل في الولايات المتحدة".

ويقدم دونالد ترامب "تروث سوشل" كبديل عن منصات فيسبوك وتويتر ويوتيوب التي حظرت حساباته بعد اقتحام أنصار له مبنى الكونغرس في 6 يناير 2021.

ووضعت الأحد علامة "متوقع للإصدار في 21 فبراير" على التطبيق في متاجر تنزيل تطبيقات الأجهزة المحمولة، وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة.

ووفق تقارير صحافية مختلفة، تمتلك المجموعة حوالى 1.25 مليار دولار للمنافسة في سوق الشبكات الاجتماعية المزدحمة.

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