"الكلام ده تقوله لواحد صاحبك على القهوة".. علاء مبارك يرد على تشكيك إبراهيم عيسى في "المعراج"

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

رد علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، بعد تصريحاته المثيرة للجدل بشأن رحلة الإسراء والعراج.

وقال علاء مبارك عبر حسابه على تويتر: "إنه طلع! إسلوب لا يليق، دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة، أما مع رسول الله نلتزم الأدب".

وأضاف: "ما الهدف من الطعن في الثوابت الإسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟، فالإسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته، الإسراء والمعراج ثابتة في القران والسنة".

يأتي هذا بعد أثار الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، حالة واسعة من الغضب بسبب تشكيكه في صحة "معراج النبي" محمد إلى السماء.

" إنه طلع "! اسلوب لا يليق دا كلام تقوله لواحد صاحبك على القهوة اما مع رسول الله نلتزم الأدب ..ما الهدف من الطعن فى الثوابت الاسلامية والنيل من المقدسات الدينية؟ فالاسراء والمعراج معجزة كبرى تذكرنا بقدرة الله سبحانه وتعالى وعبوديته ،والاسراء والمعراج ثابتة فى القران والسنة .. pic.twitter.com/DqKgpn6q63 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) February 19, 2022

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