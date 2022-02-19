قصة قتل عدي صدام حسين لمساعده أثناء زيارة سوزان مبارك لبغداد.. وهكذا عاقبه والده

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تحدث زياد عزيز نجل وزير الخارجية العراقي سابقاً طارق عزيز، عن واقعة قتل "عدي" نجل صدام حسين لمعاونه كامل حنا؛ خلال زيارة سوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك إلى بغداد.

وقال زياد خلال لقائه في برنامج "السطر الأوسط" على قناة "إم بي سي" أن القصة تعود إلى أن كامل حنا أطلق أعيرة نارية في الهواء في منطقة رئاسية ما تسبب في هلع سوزان مبارك فغضب عدي بسبب وسدد ضربة لحنا أسقطته قتيلاً.

وأضاف أن صدام حسين قرر حبس نجله وإحالته للمحاكمة، لافتاً إلى أن أسرة المقتول تنازلت عن الحق الخاص.

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