فيديو صادم.. عنزة تتجول في قصر العدل شرق بيروت

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  • الإمارات اليوم - متابعة الموقع
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ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان بمقطع فيديو غريب من نوعه، داخل قصر العدل في جديدة المتن شرق بيروت.

وقد وثق ناشطون ومحامون، مقطع فيديو، انتشر بسرعة، يظهر عنزة تتجول داخل قصر العدل في جديدة المتن، ما أثار حفيظة المتابعين وسخرية اللبنانيين حول ما تفعله العنزة داخل قصر العدل، وسط تساؤلات عن القوى الأمنية والحراسة في المكان.

وقد طغت التعليقات الساخرة على الموضوع، "عنزة ولو طارت"، "العنزة والعدل"، وغيرها من التعليقات حول الموضوع.

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