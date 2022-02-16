القاهرة تقترح آليات جديدة لسفر المصريين إلى الكويت

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

اقترحت السلطات المصرية وضع آليات تنظيمية جديدة لتسهيل عمليات سفر المصريين إلى الكويت، من خلال لجنة مشتركة مهمتها تحديد الإجراءات والتوقيتات والأعداد المناسبة.

وخلال لقاء جمع وزير القوى العاملة في الحكومة المصرية محمد سعفان والوزير المفوض القائم بأعمال سفارة الكويت أسامة العبيد والسكرتير الثاني القنصل العام محمد الحصان، جرى بحث سبل التعاون المشترك بين سفارة الكويت والوزارة، لتذليل وتسهيل العقبات أمام العمالة المصرية الراغبة في السفر إلى الكويت، ووضع آليات تنظيمية لعمليات السفر بين البلدين.

واقترح سعفان، وفق بيان لوزارة القوى العاملة، "وضع آليات تنظيمية جديدة لتسهيل عمليات سفر المصريين، وإنهاء الإجراءات المقدمة من السفارة الكويتية في ظل التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارة والسفارة، مع ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين مهمتها تحديد الإجراءات والتوقيتات والأعداد المناسبة لاعتماد أوراق المصريين قبل السفر إلى الكويت، لتسهيل عمليات السفر ومنع التأخير، خصوصاً أن هناك العديد من المسافرين تنتهي سمة دخولهم للدولة الشقيقة في مواعيد قريبة".

وأكد سعفان "عمق العلاقات المصرية – الكويتية"، فيما نوه العبيد بالعلاقات الوطيدة بين البلدين، مؤكداً "حرص الكويت على التسهيل على العمالة المصرية، وحمايتها داخل البلاد، من خلال عقود عمل موثقة ومعتمدة، توافر لهم جميع الحقوق".

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