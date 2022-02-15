لفشلهم في انبات «الزهرة الخالدة».. الاشغال الشاقة لخبراء زراعيين في كوريا الشمالية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حكم في كوريا الشمالية على خبراء زراعيين بالسجن لفشلهم في تجهيز الزهور في الوقت المناسب لعيد ميلاد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل الذي توفي في عام 2011.

وفي العادة تزين شوارع مدن كوريا الشمالية في كل عام بزهرة البيغونيا، التي تعرف بـ«كيمجونغيليا» الحمراء التي سميت على اسم كيم جونغ إيل، في يوم عيد ميلاده 16 فبراير وهي مناسبة تعرف باسم «يوم النجم الساطع».

وحسب مصادر لوكالة «ديلي نورث كوريا نيوز» و«روسيا اليوم»، فإن الخبراء الزراعيين كافحوا هذا العام للحصول على إمدادات ثابتة من الحطب للحصول على درجة الحرارة والرطوبة الصحيحة في البيوت الزجاجية حيث تزرع أزهار الـ«كيمجونغيليا».

وتم اتهامهم بإهمال النباتات، حيث حكم على بعضهم بالسجن في معسكرات العمل لفشلهم في تجهيز الزهور في الوقت المناسب لعيد ميلاد الزعيم الراحل.

وحكم على هان (لم يكشف عن اسمه الكامل ويبلغ من العمر 50 عاما) الذي كان مسؤولا عن البيت الزجاجي المخصص لزراعة زهور «كيمجونغيليا» بالعمل في معسكر للأشغال الشاقة مدة 6 أشهر.

كما حكم على رجل في الأربعينيات من عمره، يدعى تشوي، وكان مسؤولا عن غلايات الدفيئة، بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في المعسكر لعدم «ضبط درجة الحرارة بشكل صحيح».

و«كيمجونغيليا» هي «الزهرة الخالدة»، ويمكن العثور على دفيئات خاصة تزرع هذه الزهرة في جميع أنحاء البلاد.

ومع ذلك، بسبب الصعوبات في زراعة الزهرة يتم استيراد بعضها من الصين.

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