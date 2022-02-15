السعودية.. إيقاف 5 ضباط بالمرور بتهمة الاستيلاء أموال مخالفات وبيع دراجات محجوزة

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

صرّح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وتشمل القضايا، إيقاف ضابطي صف يعملان بإدارة مرور إحدى المحافظات، لاستيلائهما على الأموال التي يتم تحصيلها من مرتكبي الحوادث المرورية كتعويض لأصحاب المركبات المتضررة وعدم تسليم تلك الأموال للمستفيدين، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

فيما تضمنت القضايا أيضا، إيقاف ثلاثة ضباط صف بإدارة مرور إحدى المناطق، ومقيم، لقيامهم ببيع دراجات نارية محجوزة بحجز المرور على المقيم بعد تعطيل كاميرات المراقبة، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية.

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