عودة رص الصفوف بالمساجد وفتح المجمعات التجارية للجميع بالكويت دون أي قيود

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الكويت، أمس، إلغاء العديد من القيود التي كانت مفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ وذلك بعد نجاحها في تخطي الموجة الجديدة من الجائحة.

وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، في مؤتمر صحافي: إن مجلس الوزراء ألغى العديد من الإجراءات السابقة بعد "انحسار الموجة الأخيرة، وارتفاع نسبة التطعيم". مضيفًا: "سيعود رص الصفوف في المساجد، وستفتح المجمعات التجارية أمام الجميع، وسيحضر الطلبة إلى المدارس دون فحص الـ (بي.سي.آر)، مع السماح بالسفر للجميع، وغيرها من الإجراءات".

كما أكد أن الكويت نجحت في تجاوز الموجة الجديدة من الفيروس (كوفيد-19) بأقل الأضرار على المستويات الاقتصادية والصحية والمجتمعية، واستطاعت التعامل معها بسبب الخطة المسبقة التي وضعتها الحكومة.

وشدد على أن القرارات الصادرة اليوم "لا تعني نهاية الإجراءات الاحترازية الصحية الشخصية الواجبة لحماية الصحة العامة، والالتزام بها، خاصة ارتداء الكمامة".

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