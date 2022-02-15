الكويت: السماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد، رفع العديد من القيود المفروضة في الكويت بسبب فيروس كورونا، مؤكداً أن البلاد استطاعت التعامل مع الموجة الجديدة.

وقال الخالد إن المجلس راجع القرارات الأخيرة، وتدارس الإجراءات القادمة لكيفية التعامل مع الفيروس، واتخذ قرارات بإلغاء العديد من القرارات، وقرر إعادة رص الصفوف بالمساجد، والسماح بالسفر للجميع من المطعمين وغير المطعمين، وفتح دخول المجمعات التجارية أمام الجميع.

من جهته، قال الناطق باسم الحكومة طارق المزرم، إنه تقرر إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بي.سي.آر) للأشخاص مكتملي التحصين ضد فيروس كورونا قبل القدوم إلى البلاد وعند الوصول وكذلك الحجر المنزلي.

وأضاف أنه اعتبارا من الأحد 20 فبراير الجاري، سيتم إلغاء شرط إجراء فحص الـ(بي.سي.آر) للأشخاص غير مكتملي التحصين ضد (كورونا) قبل القدوم إلى البلاد، وإلزامهم بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص سلبي.

ولفت إلى أنه اعتباراً من الأحد 13 مارس المقبل، سيعود نظام الدوام الرسمي المعتاد في الجهات الحكومية كافة، فيما سيتم السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية بكافة أنواعها سواء كانت بالأماكن المغلقة أو المفتوحة مع الالتزام بالاشتراطات الصحية وإعادة عقد الاجتماعات والمؤتمرات والدورات الداخلية حضورياً اعتباراً من الأحد 20 فبراير الجاري.

ويأتي ذلك بعد أن فتح انحسار موجة أوميكرون المتواصل وانخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الأيام الماضية، الباب أمام حزمة «تخفيف القيود» أسوة بما قام به عدد من دول الجوار.

وكانت صحيفة "القبس" الكويتية نقلت عن مصادر حكومية، السبت الماضي، أن اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا درست، جملة من التوصيات التي تتضمن آليات تخفيف القيود في مواجهة انتشار أوميكرون، من بينها عودة الصلوات في المساجد كما كانت قبل الجائحة، وتخفيض مدة العزل للمصابين والحجر للمخالطين، وعودة دوام الجهات الحكومية بطاقة 100%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news