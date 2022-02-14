تفاصيل إعدام مقيم مصري في السعودية.. والجريمة التي ارتكبها

المصدر: جدة – واس

أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً، اليوم، بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، وقالت إن حسن شحات (مصري الجنسية) أقدم على قتل سعيد إبراهيم (مصري الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته، وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته.

وأضاف البيان أنه تم إحالة المتهم إلى المحكمة الجزائية، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتابع البيان: "تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني حسن شحات اليوم الاثنين 13/7/1443هـ بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة".

وأكدت الوزارة أنها إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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