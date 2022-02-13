شاهد.. أمير مكة يشارك في رقصة العرضة السعودية ( فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثقت مقاطع فيديو لحظة مشاركة أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل في أداء العرضة السعودية أثناء استقبال أهالي محافظة رابغ له.

جاء ذلك خلال زيارته للمحافظات اليوم، التي رافقه فيها المديرون العامون للإدارات الحكومية بالمنطقة، كما زار ميناء الملك عبدالله برابغ ، والتقى عددًا من خريجي برنامج "طموح" العاملين في الميناء.

واستقبل أهالي المحافظة الأمير خالد بحفاوة كبيرة ، وكان بانتظاره فرقة العرضة السعودية التي بدأت الرقصة فور رؤيته لحظة خروجه من المبنى كما تفاعل الفيصل معهم وبدأ يشاركهم أثناء وقوفه عند الباب ثم نزل بينهم بعد ذلك

تعود بعد توقف عامين #جولات_خالد_الفيصل

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أمير منطقة مكة #خالد_الفيصل يستهل زياراتها الميدانية على محافظات المنطقة من :

( #رابغ ، #الكامل ، #خليص )



والأهالي يستقبلونه بشوق :



مرحبا يا خالد الفيصل هلا 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 pic.twitter.com/yYGNccsVLX — علي بن غرسان (@ksaasd1) February 13, 2022

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