السعودية تمدد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلنت السلطات السعودية عن تمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي للمقيمين من الجنسية المغربية حتى 14 فبراير الجاري.

وقالت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم الجمعة، أنها بدأت بتمديد صلاحية تأشيرات الخروج النهائي التي تنتهي من تاريخ 9 / 12 / 2021م إلى 7 / 2 / 2022، للمقيمين من الجنسية المغربية ليكون التمديد حتى تاريخ 13 / 7 / 1443هـ الموافق 14 / 2 / 2022.

وأكدت المديرية، أن القرار يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19).

كما أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات أو مراجعة بعثات المملكة في الخارج.

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