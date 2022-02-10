"العبوا غيرها".. أدرعي يعلق على فيديو الجندي الإسرائيلي (فيديو)

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  • متابعات - الإمارات اليوم
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علق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأكد مروجوه أنه لأحد الجنود الإسرائيليين يهرّب فلسطينيين لإسرائيل لقاء سيجارة.

ونشر أدرعي على "تويتر" مقطعا شكك بالفيديو المتداول، وقال: "أكذب هذا الفيديو جملة وتفصيلا... الشاب الذي ينتحل صفة الجندي لا يمت لنا بصلة".

وأضاف بالعربية: "العبوا غيرها".

 

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