دخان أسود فوق مدينة هيوستن الأمريكية

المصدر: واشنطن - د ب أ

انبعث دخان أسود فوق الضواحي الشرقية الصناعية في مدينة هيوستن الأمريكية صباح اليوم الاثنين، وأبلغت شركة "فاليرو انريجي كورب" لتكرير النفط أبلغت مسؤولي إدارة الطوارئ بالمقاطعة حوالي الساعة 0730 صباحا بالتوقيت المحلي، أنها ستقوم بحرق "مواد زائدة" في الشركة في ذلك الجزء من المنطقة الحضرية بالمدينة. ولم يتضح على الفور ما إذا كان هذا هو مصدر الدخان الكثيف.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إشعال مصافي النفط في هيوستن للنيران يعد أمرا شائعا إلا أنه لا يسفر في المعتاد عن انبعاث أعمدة من الدخان.

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