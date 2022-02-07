السيسي لمنتخب مصر: أديتم ما عليكم .. وثقتنا بكم لم تهتز

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

توجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالتحية للاعبي المنتخب الوطني المصري لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال السيسي في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".

وأضاف السيسي: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".

وكان منتخب مصر خسر لقب بطولة الأمم الافريقية أمام نظيرة السنغالي بضربات الحظ الترجيحية، 4/2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news