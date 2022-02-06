ترامب يتقدم لوظيفة «دي جي» بدوام جزئي.. مهمته تنسيق حفلات العشاء

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

يعتزم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، القيام بوظيفة جديدة داخل منتجعه الخاص في ولاية ‏فلوريدا الأميركية.‏

جاء في مذكرة تم إرسالها إلى أعضاء نادي منتجع "مارالاغو" ببالم بيتش، حيث يقيم ترامب مع زوجته ميلانيا، أنه سيلعب دور منسق أغاني (دي جي) خلال حفلات العشاء المقامة هناك في سهرات الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وتابعت المذكرة التي نشرتها ماغي هابرمان، من صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عبر حسابها على "تويتر": "ستكون الموسيقى مذهلة وستكون ممتعة للغاية، وستستمر حتى وقت متأخر من المساء".

ولم توضح المذكرة متى سيتولى ترامب وظيفة "دي جي" بدوام جزئي.

وسخر النائب إريك سوالويل، من ولاية كاليفورنيا الأميركية من وظيفة دونالد ترامب الجديدة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يقدم للجمهور أغاني "Don’t You Forget about Me" (لا تنسوني) لفريق "سيمبل مايندز"، و"Dancing with Myself" (أرقص مع نفسي) لبيلي آيدول، و"Loser" (فاشل) للمغني، بيك.

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