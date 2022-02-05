العثور على طائرة سياحية مفقودة في قاع بحيرة بأيسلندا

المصدر: أيسلندا - رويترز

قالت الشرطة اليوم السبت إن السلطات في أيسلندا عثرت على طائرة صغيرة في قاع بحيرة بعد يومين من فقدها وعلى متنها ثلاثة سائحين وطيار.

وذكرت صحيفة مورجونبلاديد الأيسلندية أن السائحين الذين كانوا على متن الطائرة، وهي من طراز سيسنا 172إن، والذين كانوا في جولة سياحية يوم الخميس، هم من بلجيكا وهولندا والولايات المتحدة.

وقال خفر السواحل الأيسلندي في بيان إن الطائرة سقطت في بحيرة ثينجفالافاتن التي تبعد نحو 40 كيلومترا عن العاصمة ريكيافيك وتم تحديد مكانها بمساعدة إحدى الغواصات. ولم يتم إلى الآن سحب الطائرة أو انتشال الجثث.

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