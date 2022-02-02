نائب في مجلس الأمة الكويتي: لن نسعد إلا برحيل آخر وافد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد النائب في مجلس الأمة الكويتي هشام الصالح أن الوطن لا يقوم إلا بسواعد أبنائه، منتقداً الاعتماد على العمالة من دولة عربية واحدة، قائلاً "ما أدري شنو قصتنا مع دولة عربية، كل شيء من عندهم رغم أن عندنا كفاءات وطنية يمكن أن تعمل بدلاً من الوافدين الذين ينبغي الاستعاضة عنهم بالعمالة الوطنية".

ووفقاً لموقع "الجريدة" الكويتي، أضاف الصالح في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة اليوم، «أننا لن نسعد إلا برحيل أخر وافد"، وعلى مجلس الأمة أن يطهر نفسه، فعندنا نواب دخلوا "حفاي" وهم الآن من أصحاب الملايين، وهناك أعضاء حكوميين أكثر من الحكومة.

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