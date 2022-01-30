القبض على أميركية تزوجت 3 وقادت كتيبة نسائية «داعشية» في سورية

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

ألقت السلطات الأميركية القبض على سيدة أميركية من ولاية كانساس، وذلك بعد قيادتها كتيبة نسائية لتنظيم داعش في سورية وتخطيطها لتنفيذ هجوم إرهابي على حرم جامعي وسوق تجاري بالولايات المتحدة.

وأشارت صحيفة ديلي ميل البريطانية إلى أن، أليسون فلوك إكرين، البالغة من العمر 42 عاما، وجه إليها الاتهام من قبل الادعاء العام الأميركي بتقديم الدعم المادي لمنظمة إرهابية.

وأضافت أنه وعلى الرغم من توجيه الاتهام لها منذ 2019 م، لكن تم الإعلان عنه في أعقاب نقلها الجمعة الماضية إلى الولايات المتحدة لمواجهة الاتهامات.

وتحدثت الصحيفة عن أنها قدمت خدمات لقادة التنظيم، من بينها ترجمة الخطب الموجهة وتدريب الأطفال على السلاح والأحزمة الناسفة.

وكشفت التحقيقات عن أنها انتقلت إلى مصر في 2008 م، ثم باتت تسافر بين مصر وأميركا خلال السنوات الثلاثة التالية حتى 2011 م، ولم تتواجد في أميركا منذ ذلك الحين إلى أن تم نقلها إلى هناك حاليا للتحقيق معها حسب «المرصد».

وذكرت التحقيقات أنها وصلت إلى سورية عام 2012 م، وعندما قتل زوجها خلال محاولته تنفيذ هجوم إرهابي في سورية تزوجت من بنغالي داعشي، وعندما قتل هو الآخر تزوجت بعد أربعة أشهر من قيادي داعشي مسؤول عن الدفاع عن الرقة السورية، وطلبت إبلاغ أسرتها في أميركا أنها قتلت حتى لا تبحث عنها الولايات المتحدة.

ولم تكشف أوراق المحكمة التي ستعرض عليها المتهمة غدا الإثتين عن كيفية إلقاء القبض عليها أو المدة التي قضتها في الحجز قبل تسليمها لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي.

وفي حالة إدانتها، حسب شبكة CNN، تواجه فلوك - إكرن عقوبة قصوى تصل إلى 20 عامًا في السجن. ولم تتقدم بعد بالتماس، ولم تتمكن من العثور على محامٍ لها بعد.

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