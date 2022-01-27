السعودية.. العمليات مستمرة لإخماد حريق صناعية الرياض

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المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
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قال الدفاع المدني السعودي يوم الخميس إن حريقا شب في مستودعات بالمدينة الصناعية الأولى في العاصمة الرياض.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" أن عمليات الإخماد مستمرة.

ونشر الدفاع المدني صورا من موقع الحادث وثقت جهود رجال المطافئ الحثيثة للسيطرة على ألسنة اللهب.

 

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