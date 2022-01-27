وزير الطاقة السعودي يمازح نظيره العراقي بالمأكولات.. «الغذاء مقابل الكهرباء» (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

كسر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان جدية الاجتماع

الذي جمعه بنظيره العراقي إحسان عبدالجبار بحديث طريف ومزاح متحدثا عن بعض المأكولات العراقية المشهورة.

وخلال اجتماع على هامش توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين #السعودية و#العراق الثلاثاء، قال الأمير عبدالعزيز لنظيره العراقي مازحا إنه “موعود بأكلات عراقية، مثل السمك المسقوف، والكبة الموصلية، وقيمر عراقي (قشطة) حسب صحيفة عكاظ.

ورد الوزير العراقي قائلا: «كل شيء سيصلك». فأجاب الأمير عبدالعزيز مازحاً: نشترط عليكم: «الكهرباء مقابل الغذاء».



🎥#فيديو| وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان يكسر جدية الاجتماع ويؤكد أواصل الأخوة والصداقة بحديث طريف مع نظيره العراقي على هامش توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين #السعودية و #العراق وهو يتحدث عن الأكلات العراقية المشهورة ويقول مبتسما نشترط عليكم : «الكهرباء مقابل الغذاء».

عكاظ pic.twitter.com/BIh55vgLpP

— عكاظ (@OKAZ_online) January 26, 2022

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