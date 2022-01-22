هروب 4 قرود مخصصة لأبحاث "كورونا".. والشرطة تبحث

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم السبت، أنها أطلقت عملية بحث عن أربعة قرود من فصيلة "المكاك"، ‏المخصصة لأبحاث متعلقة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.‏

وأوضحت الشرطة، أن القرود التي تتميز بذيل طويل، هربت بعد أن تعرضت شاحنة تقل 100 منها لحادث تحطم مروري.

وأضافت أن المقطورة التي كانت تقل القرود إلى مختبر في فلوريدا اصطدمت بشاحنة قلابة على طريق سريع في ولاية بنسلفانيا الأميركية، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.

من جانبها، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الشرطة عثرت على اثنين من القرود، لكنها ما زالت تحاول القبض عليهما.

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