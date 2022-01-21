إدانة امرأة تايوانية في اتهام بإشعال حريق أودى بحياة 46

المصدر: تايبيه - د ب أ

أدان الادعاء في تايوان امرأة يشتبه في قيامها بإشعال حريق تسبب في وفاة 46 شخصا في مبنى بجنوب البلاد، بناء على اتهامات بالقتل اليوم الجمعة.

والمرأة (52 عاما) متهمة بترك البقايا المحترقة لجهاز طارد للناموس على أريكة بالطابق السفلي لمبنى مؤلف من 13 طابقا في مدينة كاوهسيونج سيتي، في أعقاب خلاف.

وكان الحريق الذي تسبب في وفاة أكثر من 40 شخصا آخرين، هو الأسوأ الذي يحدث في تاريخ المدينة.

وطالب الادعاء بإنزال "أشد عقوبة" بحق المرأة، والتي يتوقع أن تكون الإعدام.

وكان المبنى الذي يوجد في مقاطعة يانشينج بكاوهسيونج يضم عددا من الأُسر الفقيرة، وكبار السن. وسوف يتم هدم المبنى وتحويل الموقع إلى متنزه بحلول نهاية سبتمبر، بحسب ما ذكرته حكومة كاوهسيونج سيتي.

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