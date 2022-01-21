أمير سعودي يثير قلق متابعيه بتغريدة: لا تنسونا من دعائكم

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن رئيس نادي الهلال الأسبق الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، أمس الخميس، عن إصابة ابنته سارة بفيروس كورونا.

وقال الأمير عبد الرحمن في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ابنتي سارة أصيبت بكورونا، لا تنسونا من دعائكم".

وأضاف: "أعراضها ليست قوية بحمد الله ولكنها تشعر بالتعب، عافى الله الجميع".

ابنتي سارة أصيبت بكورونا لا تنسونا من دعائكم.. أعراضها ليست قوية بحمد الله ولكنها تشعر بالتعب .. عافى الله الجميع — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) January 20, 2022

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