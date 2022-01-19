إصابة رئيس باراغواي بكوفيد-19

المصدر: أسونسيون - رويترز

قالت وزارة الصحة في باراغواي على تويتر اليوم الثلاثاء إن الفحوص أثبتت إصابة رئيس البلاد ماريو عبده بكوفيد-19 وإنه يعاني من أعراض خفيفة، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه منطقة أميركا الجنوبية ارتفاعا كبيرا في الإصابات بسبب السلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.

وأضافت الوزارة "نُعلن أن نتائج فحوص كوفيد-19 لرئيس الجمهورية ماريو عبده جاءت إيجابية اليوم".

وقالت "يعاني الرئيس من أعراض خفيفة، وسيواصل العزل الوقائي وفقا للبروتوكولات الصحية الحالية".

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