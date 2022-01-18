رئيس الوزراء البريطاني ينفي الكذب على البرلمان

المصدر: لندن - رويترز

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء اتهام مستشاره السابق له بأنه كذب على البرلمان بشأن حفل أقيم أثناء إجراءات الإغلاق الخاصة بكوفيد-19 قائلا إن أحدا لم يحذره من أن التجمع يخالف التدابير المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال جونسون للصحافيين ردا على سؤال إذا كان كذب على الشعب والبرلمان "لا".

وتجنب جونسون الإجابة على عدة أسئلة حول ما إذا كان سيستقيل من منصبه إذا ثبت أنه قام بتضليل البرلمان.

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