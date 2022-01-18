أمين مجلس الأمة الكويتي يتعرض للإغماء ويسقط خلال الجلسة

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تعرض الأمين العام لمجلس الأمة الكويتي، عادل اللوغاني، للإغماء بشكل مفاجئ وسقط على الأرض خلال افتتاح الجلسة العادية للمجلس اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قرر رفع الجلسة العادية لمدة ربع ساعة، بعد ما أصيب اللوغاني بوعكة صحية وتعرض للإغماء.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لعادل اللوغاني داخل القاعة قبل أن يتم نقله للمستشفى.



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