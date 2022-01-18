السجن 3 سنوات لـ 8 كويتين حصلوا على "دعم العمالة" بلا عمل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

في واحدة من عدة قضايا منظورة أمام المحاكم الكويتية، وفي حكم مشدد قضت محكمة الجنايات بحبس 8 مواطنين كويتيين، بينهم مواطنة، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية الاستيلاء على أموال الدولة بصرف "دعم عمالة" دون وجه حق.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين أنهم تحصلوا على مبالغ من الدولة كرواتب "دعم العمالة" لكنهم لم يقوموا بالعمل مما يُعد استيلاء على أموال الدولة.

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