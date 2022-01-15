طالبان تحرق آلات موسيقية وتسب فنانين

المصدر: إسلام أباد - د ب أ

انتشر مقطع مصور يظهر قوات طالبان وهي تسب فنانين محليين وتحرق آلاتهم الموسيقية ، على نطاق واسع في أفغانستان اليوم السبت.

ويُعتقد أنه جرى تصوير مقطع الفيديو في مقاطعة زازاي أريوب بإقليم باكتيكا وهي منطقة يهيمن عليها عرقية البشتون في الجزء الشرقي من البلاد.

ويظهر المقطع المصور موسيقيين اثنين مُزقت ملابسهما جراء تعرضهما للضرب من جانب قوات طالبان التي سبتهم علنا فيما تابع أشخاص آخرون الواقعة وكانوا يضحكون ويصورون ما يحدث.



ويظهر في الفيديو غير المؤرخ أيضا قوات طالبان وهي تقص شعر الموسيقيين الأثنين ، وهي عقوبة شائعة لمن يتشبه في ارتكابهم جرائم بسيطة.

وانتقد الكثير من الأفغان الأسلوب الذي تنتهجه طالبان في التعامل مع المواطنين بدون مراعاة كرامتهم أو ثقافتهم.

وكتب الصحافي الأفغاني البارز بلال سارواري في تغريدة "ينفذ جنود طالبان عبر أفغانستان القانون بأيديهم ".

وقال شخص يدعى أحمد سرماست "مازالت طالبان تنتهك حقوق الشعب الأفغاني فيما يتعلق بالموسيقي". وأسس سرماست المعهد الوطني الأفغاني للموسيقى ولكنه غادر البلاد للعيش في المنفى بعد استيلاء طالبان على السلطة.



وفر الكثير من الموسيقيين الأفغان من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة العام الماضي خوفا على سبل عيشهم وأرواحهم .

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