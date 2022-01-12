"جثة في الحمام ومليون جنيه".. كشف غموض اختفاء أجنبي في مصر

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من كشف غموض اختفاء مقيم أجنبي منذ أسبوع، وتبين من التحريات والتحقيقات أن المذكور متغيب عن العمل منذ أسبوع وهاتفه مغلق وأنه شوهد في حالة إعياء من جيرانه بالشارع، قبل العثور عليه متوفى داخل مرحاض شقته.

وأضافت التحقيقات أن قوة من قسم شرطة الجيزة، توجهت إلى مسكن المذكور بعد استصدار إذن النيابة، وكسروا الباب وعثروا على المقيم الأجنبي داخل المرحاض يرتدي بدلة، متوفى، دون إصابات، وبتفتيش الشقة عُثر على كل متعلقاته، ومبلغ مالي يتجاوز المليون جنيه، حُرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

البداية كانت بلاغ لقسم شرطة الجيزة بتغيب المقيم الأجنبي منذ أسبوع، وأن هاتفه المحمول مغلق، تعاملت قوة من شرطة الجيزة مع البلاغ وتوجهت على الفور الى منزل الأجنبي، وبكسر باب الشقة عُثر عليه متوفى في الحمام، بتفتيش الشقة عثر على كل متعلقاته الشخصية وهاتفه المحمول ومبلغ يتجاوز المليون جنيه.

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