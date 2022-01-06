شاهد.. لحظة تعرض رئيس وزراء هايتي لمحاولة اغتيال (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو لحظة محاولة اغتيال رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري، في شمال غرب البلاد خلال الاحتفال الأحد الماضي بذكرى الاستقلال.

وأظهر الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مغادرة هنري كنيسة سان شارل دي بورومي في غونايفس، بعد سماع عدة طلقات نارية من مجهولين وخلال هروبه أطلق أحد المسحلين وابلاً من النيران تجاهه.

وكانت أفادت وسائل الإعلام في هايتي، بأن مجهولين حاولوا اغتيال رئيس الوزراء خلال الاحتفالات بالذكرى 218 لاستقلال الجمهورية في مدينة غونايفس الشمالية، وخلال مغادرته الكنيسة أطلق مسلحاً وابلاً من النيران تجاهه، ما أدى إلى مقتل أحد الأشخاص ووقوع عدد من الإصابات، إلا أنّ رئيس الوزراء لم يصب بأذى.



مشاهد وثقت لحظة تعرض رئيس وزراء #هايتي أرييل هنري لإطلاق نار في محاولة اغتيال فاشلة.#العربية pic.twitter.com/4cdWGVQNAx — العربية (@AlArabiya) January 6, 2022

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