زعيم كوريا الشمالية الراحل اخترع «البوريتو».. أشهر أكلة مكسيكية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكرت وسائل إعلام في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد الراحل، كيم جونغ إيل، اخترع «بوريتو»، رغم أنه معروفة أن المكسيكيين هم الذين صنعوها.

وأوردت صحيفة «Rodong Sinmun» الحكومية في كوريا الشمالية أن كيم جونغ إيل، والد الزعيم الحالي، كيم جونغ أون، فكّر في اختراع هذه الوجبة، قبل رحيلة قبيل وفاته عام 2011. بحسب «سكاي نيوز. وقالت إن ابنه الزعيم الحالي يبدي أيضا اهتماما كبيرا بـ«البوريتو».

ونشرت وسائل إعلام كورية شمالي مقاطع فيديو تظهر عددا من الأشخاص وهم يأكلون كميات من هذه الوجبة الخفيفة خارج مصنع للأغذية.

وظهرت أيضاه جدارية كبيرة تظهر الزعيم الراحل، وقد علت وجهه ابتسامة عريضة في المطبخ وقد أحاط به الطباخون.

وقالت صحيفة «مترو» البريطانية إن هذا الادعاء ليس جديدا على كوريا الشمالية، وزعيمها الراحل.

وذكرت أن الإعلام الحكومي هناك زعم أن كيم جونغ إيل، أحزر 11 هدفا في لعبة الغولف وبكرة واحدة في أول مرة يمارس فيها اللعبة.

وقال هيون سيونغ لي، الذي فرت عائلته من البلاد عام 2014، إن معظم مواطني بلده لا يمكنهم حتى أن يحلموا بمثل هذه الوجبة، فهم لا يملكون ثمنها.

وأضاف أنه لا توجد مكونات كافية لصنع مثل هكذا وجبات أجنبية.

وذكر أنه لم يشاهد، أثناء وجوده في كوريا الشمالية، مطاعم تبيع «البوريتو».

و«البوريتو» عبارة عن فطائر أسطونية الشكل بداخلها قطع من اللحم والدجاج، وهي تشبه الشاورما المعروفة في البلاد العربية.

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