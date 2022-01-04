السعودية.. فيديو "التباهي" بالمخدرات يقود شخصين إلى السجن

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قالت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها قبضت على شخصين ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يتعاطين المخدرات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأوضح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، أن المتابعة الأمنية لجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على مقيمين من الجنسيتين البنغلاديشية والباكستانية.

وظهر في المقطع المتداول، شخصين يتباهيان بتعاطي وعرض مواد مخدرة، وتوثيق ذلك ونشره بمدينة الرياض، بحسب المتحدث.

وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وبحسب المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنتين، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، بحسب المديرية.

شرطة منطقة الرياض تلقي القبض على مقيمَيْن ظهرا في مقطع فيديو يتباهيان بتعاطي المخدرات pic.twitter.com/uUivw7YR4z — الأمن العام (@security_gov) January 4, 2022

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