بدون زوجته ميغان ماركل.. الأمير هاري تواصل مع جدته للعودة مرة أخرى لحياته الملكية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن الأمير هاري، يرغب بالعودة مرة أخرى لحياته الملكية، فقد تواصل مع جدته الملكة إليزابيث الثانية، وطلب منها السماح له بالحضور إلى بريطانيا، للمشاركة في الاحتفالات التاريخية بمناسبة اليوبيل البلاتيني لوجودها على العرش.

وذكر موقع "USADAILYREPORT"، نقلاً عن مصدر ملكي، أن الأمير هاري أعرب عن رغبته في المشاركة في هذه الاحتفالات، ليكون بجانب جدته الملكة التي واجهت مشكلات طبية في 2021، حيث كتب لها رسالة يعرض فيها خدماته عليها، والحضور شخصياً من دون زوجته ميغان ماركل.

وكان الأمير هاري قد تخلى عن مهامه الملكية مطلع عام 2020 حيث ترك بريطانيا واستقر في الولايات المتحدة مع زوجته ميغان ماركل، نتيجة مشكلات داخل العائلة المالكة.

ومن المقرر أن تقام الاحتفالات بمناسبة مرور 70 عامًا على وجود الملكة البالغة من العمر 95 عاماً على العرش البريطاني، وهو ما يعرف بـ"اليوبيل البلاتيني"، خلال صيف 2022 المقبل، حيث سيشارك الشعب البريطاني الملكة الاحتفالات بهذه المناسبة.

وتستمر الإحتفالات 4 أيام، بحضور ولي العهد الأمير تشارلز والأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج.

يذكر أن دوق ودوقة ساسكس كانا قد شاركا بطاقة عيد الميلاد التي كانت مفاجأة طال انتظارها للجميع، حيث كشف الزوجان لأول مرة عن صورة ابنتهما "ليليبت ديانا"، والتي ولدت في 4 يونيو.

وقد تم التقاط الصورة في منزل الزوجين في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا، وتضمنت البطاقة رسالة من قبل الأمير "هاري" و"ميغان" جاء فيها: "هذا العام 2021، رحبنا بابنتنا "ليليبت". جعلنا "آرتشي" أماً وأباً، ومع "ليلي" أصبحنا عائلة".

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