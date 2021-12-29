لص "وطني" يقبل علم بلده خلال سرقته متجر.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهدت منطقة جمليك في مدينة بورصة، بدولة تركيا، واقعة غريبة وطريفة من نوعها، حيث وثقت كاميرات المراقبة لص أقدم على سرقة متجر، في وقت متأخر من الليل، وخلال بحثه عن النقود وجد علم بلده تركيا، فقبّله أولًا ثم عاد ليُكمل سرقته.

قبلّ اللص العلم التركي الذي جاء بيده من الدُرج الذي فتحه ليبحث عن الأموال، وذلك بعد أن أخذ كيس النقود الذي كان يوجد الخزنة، ثم اختفى بعد ذلك.

وسُجلت تلك اللحظات بواسطة الكاميرا الأمنية الموجودة في مكان العمل، وفتحت الشرطة تحقيقًا في الواقعة.

ومن الوقائع الطريفة أيضًا التي وثقتها الكاميرات، هو نوم لص يبلغ من العمر 30 عاما في منزل أحدهم، حيث غلبه النعاس خلال محاولته لسرقة البيت على سرير أحد الأفراد، وتمكنت أسرة المنزل من الإمساك به وتحرير محضر بالواقعة.

في واقعه غريبة أخرى، نشر لص صورًا له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مما مكّن قوات الأمن من تحديد هويته وإحضاره بشكل سريع جدًا، وهناك اعترف المتهم بأنه التقط صورًا لنفسه ورفعها بالخطأ دون قصد.

تصدر الفترة الماضية لص آخر ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما سرق الهاتف المحمول من صحفي بإحدى المواقع الإخبارية، خلال بث مباشر كان يقوم به الصحفي على الطريق الدائري ليوضح حالة الطقس اليوم، وشاهده آلاف الأشخاص دون أن يعرف كيف يوقف البث المباشر.

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