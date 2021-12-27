الكويت.. فيديو لشخص يقفز من جسر الشيخ جابر.. والداخلية ترد
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه شخص يقوم بالقفز من جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح، الأمر الذي أثار تفاعلا.
وزارة الداخلية الكويتية، نشرت صورة مموهة لوجه الشخص الظاهر في مقطع الفيديو المتداول وذلك بتغريدة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "تويتر".
وقالت الداخلية في تعليق على الصورة: "الإعلام الأمني: قام قطاع الأمن الجنائي باستدعاء الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقفز من جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح بعد اجراءات البحث والتحري عن الواقعة وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".
ويعد جسر الشيخ جابر الأحمد أحد أكبر الجسور البحرية في العالم ويقع في خليج الكويت بين مدينة الكويت ومنطقة الصبية، ويعتبر واحدا من أضخم المشاريع في مجال النقل والبنية التحتية بالكويت والمنطقة بأكملها.
الإعلام الأمني:— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) December 26, 2021
قام قطاع الأمن الجنائي باستدعاء الشخص الذي ظهر بمقطع فيديو تم تداوله على بعض مواقع التواصل الإجتماعي وهو يقفز من جسر الشيخ جابر الاحمد الصباح بعد اجراءات البحث والتحري عن الواقعة وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه. pic.twitter.com/4Z6CtFH8pc
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