تصادم 30 سيارة في جمهورية بشكيريا الروسية

المصدر: موسكو - د ب أ

تصادمت أكثر من 30 سيارة على طريق في جمهورية بشكيريا الروسية بسبب تساقط الثلوج بغزارة وسوء الأحوال الجوية، وفق ما أفادت به النيابة العامة المحلية، اليوم الأحد.

وكانت شرطة المرور البشكيرية كشفت سابقا أن 15 سيارة تصادمت على الطريق الرابط بين عاصمة الجمهورية أوفا ومدينة أورينبورج، في حادث نتج عن سوء الظروف الجوية، وأسفر عن مقتل شخص واحد، بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لقناة "آر تي" الروسية.

وأوضحت الشرطة لاحقا أن الحادث خلف أيضا خمسة مصابين.

وقالت النيابة العامة إنها باشرت تحقيقا لتحديد ملابسات الواقعة.

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