وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز.. وتفاعل سعودي واسع

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا للأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز بعد إعلان وفاته، أمس الثلاثاء.

ونشر الديوان الملكي السعودي، بيانا قال فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير/ نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وأضاف بيان الديوان الملكي السعودي: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ونشر الأمير سطام بن خالد آل سعود صورة للأمير نهار على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

انتقل إلى رحمه الله والدي صاحب السمو الملكي الأمير #نهار_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، أسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته. لا حول ولا قوة الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/rRBFozudKz — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) December 21, 2021

من جهته، نشر الأمير عبدالرحمن بن مساعد صورة أخرى للأمير نهار قائلا بتغريدة: "اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه الجنة وألهمنا ومحبيه الصبر إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلّا بالله".

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