"وصلني عطريقك ببلاش".. مبادرة لبنانية لتوصيل الناس إلى اشغالهم مجاناً

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

دفع ارتفاع سعر صفيحة البنزين في لبنان، بعد تخطيها عتبة ال 300 ألف ليرة، المواطنين في صيدا الى اعتماد بدائل اقتصادية للتنقل الى اعمالهم ومصالحهم لتتعداها الى مبادرة انسانية أطلقها الناشط المدني وائل قصب عبر اقتناء "توك توك" كتب عليه شعار "وصلني عطريقك ببلاش" و "نحنا لبعض "، حيث يقوم بتوصيل الاشخاص "عطريقه"، شعورا منه مع المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية والمعيشية غير المسبوقة والغلاء الكبير في سعر المحروقات.

وعن مبادرته قال قصب: "الأزمة التي نعيشها دفعتني الى البحث عن بدائل تكون اقتصادية، خاصة وانني اقوم بتوصيل اولادي الى المدرسة حيث اعمل على نقلهم عبر دراجة نارية، واليوم اقتنيت التوك توك وهو وسيلة عملية عبارة عن دراجة نارية بثلاث عجلات سعة 4 اشخاص تشبه الميني سيارة، ولكن أردت أن أطلق مبادرة (وصلني على طريقك ببلاش) لتشجيع الناس على مساعدة بعضها البعض في هذه الازمة التي نعيشها، لذلك قررت ان اقوم بتوصيل الاشخاص الذين هم على طريقي الى اعمالهم، خاصة واننا بتنا نشهد الكثير من الناس باتوا يفضلون التنقل في المدينة سيرا على الاقدام، بعد الارتفاع الكبير بسعر صفيحة البنزين والتي اثرت بشكل كبير على تراجع حركة السير".

وختم: "فعليا بدأت بتوصيل الناس، والردود كانت اكثر من الرائعة ان الدنيا لا زالت بخير وبالنهاية نحنا لبعض، على امل ان تنتهي هذه الازمة قريبا وتعود الحياة الى طبيعتها".

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