لبنان.. لص يسرق "درابزين" الكورنيش البحري في ميناء طرابلس.. فيديو

المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
التاريخ:

أفاد موقع "لبنان 24" بأن مجهولا قام بسرقة الحاجز الحديدي (درابزين) الكورنيش البحري في مدينة الميناء بطرابلس وفر إلى جهة مجهولة.

ونشر "لبنان 24" مقطع فيديو يوثق الكورنيش البحري بدون الحاجز الحديدي، إذ أن السرقات وعمليات السطو ازدادت في لبنان خلال الفترة الأخيرة، وسط أكبر أزمة اقتصاديو تواجهها البلاد.

 

طباعة
أعلى