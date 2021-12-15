الكويت.. "لص الرمال" الهارب سلم نفسه بعد تغريمه مليار دينار

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

بعد صدور حكم قضائي غيابي بحبسه لمدة 7 سنوات، وتغريمه أكثر من مليار دينار في قضية "سرقة الرمال" التي كشفت صحيفة "القبس" تفاصيلها سابقاً، سلم المتهم بالقضية قيادي "البلدية" نفسه فجر اليوم إلى رجال الأمن في المطار، بعد عودته من الخارج.

وقال مصدر مطلع للصحيفة، إن الداخلية قدمت المتهم اليوم إلى محكمة الاستئناف، حيث كان موعد انعقاد واحدة من القضيتين المحكوم فيهما غيابياً، ومن المتوقع صدور قرار المحكمة بحجز القضية للحكم بعد قليل.

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