مقتل شاب على أيدي "طالبان" أثناء عودته من حفل خطوبة

المصدر: كابول - د ب أ

قتل عناصر من حركة "طالبان"، شاباً كان يحضر حفل خطوبة في كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وقتل الشاب، فيصل وهو في العشرينات من عمره، برصاص أحد مقاتلي الحركة، في دائرة الشرطة الثانية، بالعاصمة الأفغانية، كابول.

وذكر شهود عيان وعمه الذي كان فيصل يحضر خطوبته أنه وجهت إليهم أوامر بالتوقف، عند نقطة تفتيش وفعلوا ذلك، لكن تم إطلاق الرصاص عليهم بعد ذلك.

وقال عم فيصل: "كنا عائدين من حفل خطوبتي وطلب منا التوقف عند نقطة تفتيش لطالبان. لقد توقفنا وتم تفتيشنا من قبل طالبان، ثم سمحوا لنا بالذهاب، وعندما ذهبنا، كان هناك أربعة آخرون من طالبان ، الذين بدأوا في إطلاق النار وقتلوا فيصل".

وأكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الداخلية، سعيد خوستي الحادث، مضيفا أنه تم القبض على اثنين من الجناة وهما قيد التحقيق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news