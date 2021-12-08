حالة الطقس في مصر.. عاصفة ترابية وإغلاق 4 موانئ

المصدر: القاهرة - متابعات

أعلنت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، الدكتورة إيمان شاكر، أن العاصفة الترابية أثرت على معظم محافظات الجمهورية، مشيرة إلى أن الرؤية تحسنت حالياً على القاهرة والدلتا.



وأضافت في تصريحات تلفزيونية نقلتها صحيفة "اليوم السابع" حول حالة الطقس في مصر، أن العاصفة انتقلت إلى سيناء ومدن القناة مما أدى إلى انخفاض الرؤية، لافتة إلى أن العاصفة ستنتهي بنهاية اليوم الأربعاء لتعود الأجواء لطبيعتها.



وأوضحت أن ارتفاع الأمواج وصل إلى 5 أمتار في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن بعض المناطق الشمالية ومن بينها الإسكندرية وبورسعيد والبحيرة تعرضت لأمطار.

وقال مسؤولون اليوم الأربعاء إن مصر أغلقت أربعة موانئ على البحر الأحمر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال بيان للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن ميناءي الأدبية والسخنة أغلقا اليوم ومن المتوقع إعادة فتحهما فور تحسن الأحوال الجوية.

وقالت هيئة موانئ البحر الأحمر إن ميناءي شرم الشيخ والسويس أغلقا أيضاً بسبب سوء الأحوال الجوية.

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