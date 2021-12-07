طفل عماني يتصدر السوشال ميديا خلال زيارة محمد بن سلمان.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تداول عدد كبير من النشطاء في موقع التواصل "تويتر" مقطع فيديو لطفل عماني صغير وهو يؤدي التحية العسكرية لموكب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويقف الطفل العماني في المشهد على جانب الطريق رافعا يده بالتحية فيما تتوالى سيارات الموكب "السلطاني" على المرور أمامه لفترة ليست بالقصيرة.

واحتفى نشطاء عمانيون وسعوديون بالموقف مشيدين بردة فعل الطفل وعفويته وإصراره على المشاركة بطريقة لافتة في استقبال ضيف بلاده الكبير، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

طفل عُماني يقدم التحية خلال مشاهدته موكب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مسقط.#ولي_العهد_في_عمان

#محمد_بن_سلمان_ضيف_عمان pic.twitter.com/jXWuTwN0Tr — أحمد الرباعي (@ahmadalrabai) December 6, 2021

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