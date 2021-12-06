سائق ثمل يدهس 13 شخصا في مكسيكو سيتي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

صدمت سيارة كان يقودها بسرعة جنونية رجل ثمل، مجموعة من الناس في طريقهم إلى مناسبة دينية، في مدينة مكسيكو سيتي، ما تسبب في إصابة 13 شخصا بعد جرهم بطريقة مرعبة، وجرى نقلهم إلى عدة مستشفيات.

وقبل أن تصل الشرطة إلى الموقع، أمسك مارة بالسائق الثمل، ويبلغ من العمر 36 عاما وأشبعوه ضربا.

وقال وزير النقل في مكسيكو سيتي أندريس لاخوس في تصريح تلفزيوني: لدينا عدة جرحى يبلغ عددهم تقريبا 13، وهم الآن في مؤسسات طبية مختلفة.

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