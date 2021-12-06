المغرب.. اعتقال شاب لاحق"دركية" حتى مقر عملها والتحرش بها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

اعتقلت عناصر الدرك بإقليم الفقيه بنصالح في المغرب، شابا ثلاثينيا، بتهمة التحرش الجنسي، وإهانة هيئة منظمة، والتهديد وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم، على خلفية تورطه في معاكسة دركية.

وأفادت مصادر محلية أن الدركية تقدمت بشكاية لدى المحكمة من أجل التحرش والإهانة، حيث قام المعني بالأمر بملاحقتها، والتحرش بها.

ووفق نفس الإفادة، فإن الثلاثيني، قيد الاعتقال حالياً، وله سوابق في الموضوع، قام بملاحقة الضحية المفترضة إلى مقر عملها، علما أنها كانت بالزي الرسمي، وقام بالتحرش بها وإهانتها.

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