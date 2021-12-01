السعودية.. تحرك رسمي بعد واقعة غريبة حدثت لمواطن في مستشفى "مرموق"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تفاعلت وزارة الصحة السعودية عبر حساب رسمي لها على "تويتر" مع شكوى لمواطن بشأن واقعة غريبة حدثت بأحد المستشفيات "المرموقة" في البلاد وفق روايته.

وعلق المواطن الذي يشير حسابه إلى اسم "سلمان السعدون" على تغريدة عادية لوزير الصحة، فهد الجلاجل، بشأن متابعة تطورات جائحة كورونا، وكتب الشخص في تعليقه أن مواطنا ذهب لمستشفى أهلي "مرموق جدا" قبل نحو ثلاثة أيام بسبب أزمة صحية، ليكشف عليه الطبيب ثم يتصل بالشرطة ويبلغهم بأنه شخص غير طبيعي وتأتي الشرطة وتعتقله، "وفجأة المريض يصاب بجلطة برأسه والآن بالعناية المركزة".

وفي تغريدة أخرى يقول: "توقعت من معاليكم التجاوب مع قضيتنا بخصوص المواطن الذي هو مصاب بجلطة برأسه. ذهب للمستشفى للعلاج وإذا بالطبيب يتهمه بأنه سكران ويحولونه للشرطة ويدخل السجن".

ثم يأتي الرد من حساب الشكاوى التابع لوزارة الصحة ليبلغ المعلق بالتواصل من خلال رقم الإبلاغ عن الشكاوى.

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