لصان يسرقان ضابطا شرطة في لمح البصر !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

تعرض ضابطا شرطة في ألمانيا إلى عملية سرقة بعد ساعات عملهما الرسمية على يد لصين من أصل روماني، وتمكن الضابطان لاحقاً من الإمساك بالمتهمين واعتديا عليهما ليتم إحالتهما إلى التحقيق.

وكان الضابطان في العاصمة الألمانية برلين وقت الحادث، لكنهما بالأساس يعملان في أحد مراكز الشرطة بمدينة لايبزيغ، وقالت مواقع أوروبية إن اللصان اقتربا من الضابطين وتحدثا معهما ثم قام أحد اللصين بخطف محفظة أحد الضابطين من على طاولة مقهى كان يجلسان عليه، وهرول اللصين بعيداً.

وركض الضابطان للقبض على اللصين اللذين يبلغان من العمر 35 عاماً و48 عاماً، وتمكنا من الإمساك بهما.

وبحسب التحقيقات فإن اللصين تعرضا للاعتداء وقيل لهما كلمات معادية للأجانب، كما بينت التحقيقات أن كلا الضابطين واللصين كانا تحت تأثير الكحول.

وبينما تم توجيه تهمة السرقة إلى اللصين، تم توجيه تهمة الإيذاء الجسدي والتحريض على الإهانة إلى الضابطين.

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